Синод ПЦУ висловив «повну підтримку» предстоятелю Епіфанію

Православна церква України на засіданні Синоду 24 травня висловила «повну підтримку Предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, Митрополиту Київському і всієї України». Про це йдеться в прес-релізі, підготовленому керівним органом ПЦУ, яке в мережі Twitter оприлюднив журналіст Радіо Свобода.

«Синодом було засвідчено, що у своїх житті та діяльності Помісна Українська Православна Церква (Православна Церква України) керується Священним Писанням та Переданням, канонами Православної Церкви, власним Статутом, ухваленим Об’єднавчим Собором 15 грудня 2018 року та відповідно зареєстрованим державою, Патріаршим та Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року, рішеннями власних статутних органів», – ідеться в тексті.

«Помісна УПЦ зберігає внутрішню єдність та закликає єпископат, духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братньої любові, уникаючи розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення», – повідомляє керівництво церкви.

Засідання Синоду Православної церкви України під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося 24 травня в Будинку митрополита, що розташований на території Софії Київської.

Раніше цього тижня почесний патріарх Української православної церкви (УПЦ) Філарет в інтерв'ю проекту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время» розповів, що його не влаштовує у ситуації, що склалася після отримання Україною томосу – документу про автокефалію незалежної української церкви. Філарет назвав пункти томосу, які на його думку, не вписуються у поняття «незалежна церква».

Томос – це церковний документ. Раніше томоси були указами, які видавалися з різних причин, але в останні кілька століть томос став декларацією незалежності церкви того чи іншого регіону. Саме на підставі томосу нова церква формує власний статут – церковну конституцію. Зараз у православ'ї, враховуючи УПЦ, існує 15 самостійних церков. Частина з них сформувалися в давнину, частина стали незалежними відносно недавно, відокремившись від давніх церков. Томоси є тільки у восьми церков, які відокремились.

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