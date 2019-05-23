Філарет назвав пункти томосу, з якими він не згодний

Ірина Ромалійська

Почесний патріарх Української православної церкви (УПЦ) Філарет інтерв'ю проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» розповів, що саме його не влаштовує у ситуації, що склалася після отримання Україною томосу – документу про автокефалію незалежної української церкви. Філарет назвав пункти томосу, які на його думку, не вписуються у поняття «незалежна церква».

Томос – це церковний документ. Раніше томоси були указами, які видавалися з різних причин, але в останні кілька століть томос став декларацією незалежності церкви того чи іншого регіону. Саме на підставі томосу нова церква формує власний статут – церковну конституцію. Зараз в православ'ї, враховуючи УПЦ, існує 15 самостійних церков. Частина з них сформувалися в давнину, частина стали незалежними відносно недавно, відокремившись від давніх церков. Томоси є тільки у восьми церков, які відокремились.

Що відбувається усередині православної церкви України

– Українська православна церква Київського патріархату об'єдналася з українською автокефальною православною церквою і декількома архієреями Української православної церкви (Московського патріархату). Об'єдналися на Соборі Константинопольського патріархату, там обрали і предстоятеля Української православної церкви.

Склалося об'єднання єдиної української православної церкви. На підставі цього об'єднання константинопольський патріарх дав нам томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його змісту. Дізналися вже після об'єднання. Якби ми знали зміст цього томосу, то ми не погодилися б на такий томос.

– На об'єднання?

– Не погодилися б на томос. Томос ставить нас майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква (Московського патріархату).

– Від Москви, ви маєте на увазі?

– Так, від Москви. Виходить, що одна частина української церкви – та, яка Московського патріархату, – залежить від Москви. А друга частина української православної церкви, яку назвали Православна церква в Україні, – такої назви в православних церквах немає, і не всі розуміють, що за цим ховається. Але томос розкрив нам значення цієї назви.

Про що говорить томос

– Якщо Українська православна церква, то це означає, що всі українці, які живуть на території України або в еміграції – в Європі, Америці, Канаді, Австралії, Латинській Америці, які входять в Київський патріархат, то вони є нашою паствою, нашої частиною .

А томос нам говорить: «Ні, ці українці, які вам належали, тепер належать не вам, а належать тепер Константинопольського патріархату.

– Українці за кордоном?

– За кордоном. Це перше.

Друге. У томосі сказано, що ми не маємо права варити миро. (Миро – спеціально приготовлене і освячене ароматичне масло, яке використовується у таїнстві Миропомазання. Правом приготування мира володіє тільки глава автокефальної церкви – ред.)

Миро - це святиня, без якої не відбувається таїнство миропомазання. Якщо ми миро повинні отримувати з Константинополя, зі Стамбула, то значить, ми залежні.

За назвою ми – автокефальна церква, а в дійсності ми залежимо від того дадуть нам миро або не дадуть.

Третє. Якщо виникають конфліктні ситуації в українській православній церкві, то їх вирішує Константинопольський патріархат.

Три пункти, які відбирають у нас права автокефальної церкви. За назвою ми - автокефальна, а на ділі ми залежна від Константинопольського патріархату церква. Так само, як Українська православна церква Московського патріархату має незалежність в управлінні, але входить до складу Московського патріархату.

– Хочу уточнити: у інших автокефальних церков є такі пункти?

Ми не відмовляємося від томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в томосі

– Ні в одній автокефальної церкви, яка отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів.

Зараз йде велика боротьба за знищення Київського патріархату як такого, доведення, що ніякого патріархату в Україні не існує.

– Що далі?

– Ми не відмовляємося від томосу, але не будемо виконувати ці три умови, які записані в томосі. Не будемо виконувати.

– Зараз є православна церква в Україні. Ви вважаєте, що Українська православна церква Київського патріархату – це частина цієї церкви, так?

– Так.

– І ви не будете виконувати ці приписи, викладені в томосі?

– Так.

– Ви зараз миро варите?

– Поки ми не варили, а до цього варили.

– Після надання томосу варили?

– Ні.

– А будете?

– Будемо варити.

– Коли?

– Коли потрібно буде. У нас поки миро є. Вистачає. Коли не буде миру, то ми зваримо. Тому що ми автокефальна церква.

Зараз йде боротьба за знищення Київського патріархату. На якій підставі?

Ми підписали тоді на прохання Вселенського патріарха відмову від Київського патріархату. Але ця підстава не діє на Київський патріархат, так як це рішення архієреїв повинен затвердити і погодитися Помісний собор. Помісний собор – це вищий орган.

– Виглядає це з боку як черговий розкол, як суперництво між вами і главою Української православної церкви Єпіфанієм.

– Розколу немає, тільки різний підхід. Одні хочуть зберегти Київський патріархат, а інші хочуть знищити його. У нас не розкол. Є розбіжності в питаннях будівництва Української православної церкви.

– В результаті буде дві українські церкви?

– Одна повинна бути. Ми хочемо, щоб Київський патріархат в Україні для України існував як патріархат, а поза, як сказано в томосі, – митрополія.

-–Тобто дві церкви: одна для внутрішнього використання, друга - для зовнішнього?

– Для внутрішнього – патріархат, а для зовнішнього – митрополія.

Домовленість із Порошенком

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– В одному з інтерв'ю ви говорили про те, що були домовленості у вас з Порошенком, що були від нього обіцянки.

Мені сказали: «Ви відмовтеся висувати свою кандидатуру», а я мав на це право і, думаю, був би обраний

– Так. Не тільки від Порошенка. Це було в присутності самого Єпіфанія. На цій підставі я його висував.

Ми домовилися із президентом і архієреями на нашому соборі, що я висуваю кандидатуру Єпіфанія у предстоятелі.

Мені сказали: «Ви відмовтеся висувати свою кандидатуру», а я мав на це право і, думаю, був би обраний. Але Вселенський патріарх поставив умову: томос буде, якщо я відмовлюся від висунення своєї кандидатури.

– Так, я чула це.

– І я погодився на це. Про це ми говорили з президентом, з Єпіфанієм, і на архієрейському соборі. Ми говорили, що я відмовляюся, але після отримання томосу я буду керувати цією церквою всередині України.

А на ділі він показує, що він – предстоятель, а я – ніхто.

– А чому, на вашу думку, він порушив ці домовленості?

– А це ви у нього запитайте. Він мені сказав: «Не все від мене залежить».

– А від кого?

– Не знаю.

– А чому, на вашу думку, Вселенський патріарх Варфоломій ставив умову таке, що ви повинні зняти свою кандидатуру?

– Я не знаю.

– А це він особисто вам сказав?

– Ні. Це він сказав президенту. І вимагав від мене підписати папір про те, що я відмовляюся від висунення своєї кандидатури. Якщо з точки зору канонів і свободи, то умови такі ставити неможливо.

– Хто саме вимагав від вас?

– Вимагав президент. А від президента вимагав патріарх Варфоломій.

– Ви написали?

–Написав.

– Це схоже на розписку?

– Я написав, що не буду висувати свою кандидатуру на предстоятеля Української православної церкви.

– Це публічний документ?

– Ні.

– А у вас є копія?

– Є.

– Покажете?

– Ні. Навіщо.

– А оригінал у Порошенка?

– Оригінал у Вселенського патріарха. Йому передав Порошенко. Тобто була домовленість, від якої відмовився і президент Порошенко, і митрополит Єпіфаній. І це нечесно.

Більше 36% українців вважають, що глава Православної церкви України митрополит Єпіфаній – кращий кандидат на цю посаду. Це дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Підтримка почесного патріарха Філарета менше в два рази.

У коментарі глава Православної церкви України митрополит Єпіфаній розповів, що ще не спілкувався особисто з Філаретом, але планує.

«Я думаю, що 24 травня буде засідання священного Синоду, і ми будемо говорити про наше спільне майбутнє і розвитку єдиної Української помісної православної церкви. Звичайно, будемо спілкуватися», – сказав Єпіфаній.

Коментар був записаний 20 травня на інавгурації Володимира Зеленського.

Після церемонії два архієрея зустрілися і обнялися.

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»