ПЦУ на Священному синоді 24 травня розгляне ситуацію в церкві – Епіфаній

На Священному синоді Православної церкви України, що відбудеться 24 травня, розглянуть ситуацію в церкві, повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній.

«Загалом на Священному синоді буде обговорюватися загальний стан справ у нашій церкві і, можливо, буде дана оцінка тим діям, які до цього часу були звершені», – сказав митрополит Епіфаній в інтерв’ю ВВС News Україна, оприлюдненому 16 травня.

Він також висловив сподівання на єдність і мир у церкві.

«Ми прагнемо єдності, ми прагнемо, щоб у нашій церкві панував мир. І тому я як предстоятель, і Священний синод, і всі архієреї, надалі будемо все робити задля того, щоб в нашій церкві панувала єдність. А заяви, які лунають від деяких ієрархів, на жаль, зараз підтримуються засобами масової інформації нашого сусіда, який не бажає, щоб в нашій церкві панував мир», – сказав Епіфаній.

Митрополит також визнав, що після президентських виборів процес переходу парафій до ПЦУ вповільнився.

«Після виборів ми бачимо, що справді процес переходу парафій трішки призупинився, але я вірю, що з часом це знову буде відновлено, бо є багато парафій, які очікують, які визначаються, і будуть поступово переходити і долучатися до нашої церкви», – сказав очільник ПЦУ.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор.Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

14 травня Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Він зазначив, що ПЦУ «шанує святійшого патріарха Філарета, але не підтримує думок, які він висловив останніми днями».

На думку Філарета, в Українській православній церкві відбувається «розділення, двовладдя, яке може призвести до печальних наслідків». Він заявив, що за внутрішнє церковне життя в Україні відповідає патріарх і закликав Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.