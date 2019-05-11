УПЦ КП не існує – Міністерство культури

Міністерство культури України заявило 10 травня, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування, коли увійшла до Православної церкви України.

«Постановою Помісного собору колишньої Української православної церкви Київського патріархату, яку було ухвалено 15.12.2018 року, напередодні Всеукраїнського православного Об’єднавчого собору, діяльність такого релігійного об’єднання, як Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), було припинено шляхом об’єднання та приєднання до утвореної Православної церкви України», – твердить Міністерство культури.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив 9 травня в інтерв’ю ТСН, що церква, в якій він був патріархом, ще існує. Цього тижня в засобах інформації з’явилися копії запрошень на зустріч із Філаретом. Вони розсилалися на бланках Київського патріархату, запрошення отримали майже всі єпископи ПЦУ. Частина із них виклали документи в соцмережі. Філарет запрошує церковних високопосадовців на так звану братню бесіду.