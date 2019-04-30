Голова ПЦУ Епіфаній проводить зустріч із Зеленським

Новообраний президент України Володимир Зеленський і предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній проводять 30 квітня зустріч.

Як йдеться в повідомленні ПЦУ на сторінці у Facebook, зустріч проходить у Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

Інших деталей щодо розмови наразі немає. Водночас голова ПЦУ залишив у соцмережах допис зі словами: «Молитимуся, аби Бог дав новому главі держави сил витримати тягар відповідальності за єдність України. Маємо разом берегти і примножувати те, що українці вже здобули».

Раніше сьогодні Центральна виборча комісія оголосила Володимира Зеленського переможцем виборів президента України.

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За даними ЦВК, 13 мільйонів 541 тисяча 528 виборців проголосували за Володимира Зеленського. Це 73,22% від числа учасників повторного голосування на виборах, яке відбулося 21 квітня.

