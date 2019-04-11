Митрополит ПЦУ Епіфаній у Львові закликав українців відмовитись від мови ненависті

Львів –​ Глава об’єднаної Православної церкви України, митрополит Епіфаній не бачить небезпеки розділення вже об’єднаного православ’я в Україні. Про це він сказав у Львові під час першого архипастирського візиту. Він заявив, що сьогодні Росія намагається зашкодити процесу створення єдиної української православної церкви.

Митрополит ПЦУ Епіфаній провів у Львові богослужіння, зустрічі з вірними, представниками місцевої влади, молоддю. Хоча у місті Лева митрополит Епіфаній не вперше, але це його перший візит, як глави ПЦУ. За чисельністю вірних Львів є центром греко-католиків і саме вірні УГКЦ найбільш позитивно поставились до надання томосу Православній церкві України.

На Львівщині найбільш активно громади УПЦ (Московського патріархату) переходять до об’єднаної ПЦУ. А загалом на теренах Західної України понад 500 парафіяльних храмів заявили про перехід до автокефальної православної церкви.

Москва ніяк не може заспокоїтися

«Москва ніяк не може заспокоїтися і до кінця сприйняти, що ми отримали томос, що є автокефальною православною церквою. Для них це, певною мірою, є катастрофою. Будуть намагання, щоб нас зруйнувати зсередини. Те, що і бачимо в нашій українській державі», – сказав предстоятель ПЦУ.

«На Сході України фізично Росія не може просунутись далі, бо ми маємо потужну українську армію, українських захисників, які є духовно сильними. Путін побачив, що фізично нас здолати неможливо, тому зараз, коли ми обираємо главу української держави, є намагання з боку Росії розділити нас зсередини», – зазначив митрополит Епіфаній, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про ризики і небезпеки для об’єднання православ’я України і оцінку передвиборчої кампанії.

Владика православної церкви оцінив і передвиборчу ситуацію в Україні, назвавши президентські вибори складними, де панує мова ненависті.

Не буде держави – не буде української церкви

«Ці вибори дуже відповідальні. Ми обираємо главу української нації, української держави, який повсякденно буде відповідати на всі ті виклики, економічні, військові, інформаційні, релігійні. Церква зараз відіграє важливу роль у державотворенні, якщо ми будемо мати свою потужну єдину помісну православну церкву, то це буде тією духовною основою, потужним фундаментом, на якому ми будемо будувати свою незалежну українську державу», – сказав митрополит.

«Не буде держави – не буде української церкви. Ми віримо, що Господь зробить все так, що ці вибори пройдуть мирно, спокійно і в демократичний спосіб оберемо главу української держави і збережемо той курс, яким рухаємось майже три десятиліття, а це курс у напрямку Європи і НАТО. Бо це важливо для збереження цілісності нашої держави», – сказав глава ПЦУ Епіфаній.

​Церква і держава

Під час спілкування з журналістами, митрополит Епіфаній говорив про те, що об’єднання українського православ’я відбуватиметься лише, згідно з рішенням вірних, що держава не повинна втручатись у цей процес, а має лише забезпечувати права релігійних громад.

Томос наданий і він ніколи не буде відкликаний

«На Сході України більш складна ситуація, аніж на Заході. Ми хочемо, щоб цей процес був добровільний, без примусу. Томос наданий і він ніколи не буде відкликаний. Впливають із боку російської держави і російської церкви, певною мірою, на процес, який відбувається в Україні, щоб посіяти сумнів у душах вірних, що мовляв не треба приєднуватись, бо томос буде відкликаний. Це неправда, рішення Вселенського патріарха не відкликається, це навіки», – наголосив очільник ПЦУ.

Чи можливий в Україні сценарій створення державної церкви? Відповідаючи на це запитання Радіо Свобода, митрополит Епіфаній сказав:

Ми ніколи не будемо державною церквою

«В Україні це неможливо, ми не допустимо цього, не хочемо бути державною церквою. У цьому напрямку провокує російська державі і російська церква. Ми ніколи не будемо державною церквою і не є такою, ми не користуємось особливми благами з боку української держави не отримуємо жодного фінансування з боку держави. До об’єднання ми звикли жити скромно, на відміну від наших братів з РПЦ. Тому для нас нескладно, якщо нас держава не підтримає взагалі, а особливо фінансово, бо ми ніколи не опирались на підтримку української держави. Маємо державу і свою незалежну українську церкву. Ми покладаємось на підтримку українського народу, бо служимо Богові й інтересам українського народу».

Митрополит ПЦУ Епіфаній розповів, що сьогодні об’єднана Православна церква України намагається порозумітись і налагодити діалог із помісними церквами світу, зокрема з Польською православною церквою, яка не визнає українську автокефалію.

Росія намагається зараз привнести розкол у світове православ’я

«Декого лякають, когось спонукають, на інших впливають. Бо до цього, РПЦ мала вплив на певні помісні церкви, але, не справившись із завданням – недопустити автокефалії, надання томосу українській церкві – Росія намагається зараз привнести розкол у світове православ’я, тобто поділити частину церков, які підтримують російську церкву і ті, які підтримують Вселенського патріарха. Але я вірю в те, що цього розколу у православному світі не буде. Ми зараз бачимо, що думка церков, які на початку були негативно налаштовані до української автокефалії, зараз трансформується», – наголосив митрополит ПЦУ Епіфаній.