Зеленський вибачився за те, що назвав томос «термосом» – Філарет

Для церкви образливо, коли томос, за який боролися 25 років, називають «термосом». Про в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Водночас, він додав, що церква вибачає новообраному президенту Володимиру Зеленському за цей жарт.

«Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися більше 25 років, «термосом». Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його «термосом». Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося», – зазначив Філарет.

Також патріарх Філарет прокоментував слова з виступу Зеленського під час дебатів про те, що томос – «це перемога насамперед Філарета, який боровся за українську церкву», ще до того, як Петро Порошенко став президентом.

«Якби не було Київського патріархату, який я створив разом з народом православним, з архієреями, з духовенством, то могла би мова йти про томос, якби церкви не було? Ясно, що не було б. І тому заслуга в тому, що ми отримали томос, насамперед тих, хто побудував церкву. Але не треба применшувати і значення президента. Тому що церква була, і президенти попередні зверталися до Вселенського патріарха, але томосу не було. Тому звичайно, що є заслуга і президента Порошенка», – сказав Філарет.

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Напередодні патріарх Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою у виборах президента і висловив сподівання, що він продовжить «державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України».

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.