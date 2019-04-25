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25 Квітень 2019, Київ 17:08
Новини | Політика

ВСУ закрив провадження у справі про надання томосу ПЦУ

У квітні минулого року президент України Петро Порошенко заявив про намір звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія із закликом надати томос про автокефалію ПЦУ. Його звернення підтримала Верховна Рада

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Верховний суд повідомляє, що закрив провадження у справі за позовом релігійних організацій, які просили скасувати постанову Верховної Ради України від 19 квітня 2018 року про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

«25 квітня 2019 року Верховний суд розглянув справу та дійшов висновку, що вона не має ознак справи адміністративної юрисдикції», – йдеться в повідомленні суду в Facebook.

На даний час оголошена лише резолютивна частина ухвали, повний текст очікується протягом п’яти днів.

Українській церкві передали томос – відео
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Українській церкві передали томос – відео

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У квітні минулого року президент України Петро Порошенко заявив про намір звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія із закликом надати томос про автокефалію ПЦУ. Його звернення підтримала Верховна Рада.

15 грудня в Києві відбувся Об’єднавчий собор, на якому створили Православну церкву України, очолив її митрополит Епіфаній. 6 січня він отримав томос про автокефалію Православної церкви України від Вселенського патріарха.

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