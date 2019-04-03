УПЦ (МП) закликає Вселенського патріарха відкликати томос про автокефалію української церкви

Священний синод УПЦ (МП) на засіданні 3 квітня закликав відкликати томос про надання автокефалії Православній церкві України.

«Слід констатувати, що дії Константинопольського патріархату в Україні завдали великої шкоди українському православ’ю, а також стали загрозою для всеправославної єдності. Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій має визнати свою помилку і працювати над її виправленням», – мовиться у заяві.

У МПЦ (МП) вважають, що виправити ситуацію могло б «відкликання томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу та скликання Всеправославного зібрання задля соборного вирішення українського церковного питання».

5 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому представники трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

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