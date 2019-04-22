УПЦ (МП): суд призупинив зміну назви релігійної організації

Окружний адміністративний суд Києва розглянув заяву про забезпечення позову у справі про скасування наказу Міністерства культури України, який стосується Української православної церкви (що перебуває в єдності з Московським патріархатом). Про це прес-служба суду повідомила 22 квітня.

Наказ міністерства вимагав, щоб Київська митрополія Української православної церкви та низка релігійних організацій мають внести зміни до своєї офіційної назви та подати відповідні зміни до свого статуту на реєстрацію до 26 квітня 2019 року.

«Судом було задоволено заяву Київської Митрополії УПЦ про забезпечення позову з огляду на те, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Крім того, на думку суду, реалізація на даний час (до вирішення справи по суті) оспорюваного акту та вчинення на його виконання дій може призвести до невиправданого втручання держави у сферу діяльності релігійної організації як юридичної особи», – ідеться в повідомленні.

Суд наголосив, що це його рішення «не зумовлює фактичного вирішення спору», а має на меті «збереження існуючого становища до завершення розгляду справи по суті».

Суд до участі в справі як третіх осіб залучив 265 релігійних організацій.

Наприкінці минулого тижня Конституційний суд України відкрив провадження щодо перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

Провадження відкрито за поданням 49 депутатів Верховної Ради і стосується закону, який зобов’язує УПЦ (МП) вказати в назві свою приналежність до Росії.

У повідомленні на сайті Конституційного суду зазначено: «Ухвалою колегії суддів КС відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду».

Депутати звернулися до КСУ з відповідним поданням 18 січня 2019 року.

Уповноваженими за дорученням зазначені депутати від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, Олександр Долженков та Василь Німченко. Зокрема, депутати просять визнати неконституційним закон «Про внесення зміни до ст. 12 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року № 2662–VIII.

Цей закон фактично зобов’язує УПЦ (МП) вказати в назві свою належність до Російської православної церкви.

Перед цим у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

У січні новообраний предстоятель Православної церкви України отримав томос про канонічну автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.