Конституційний суд відкрив провадження щодо перейменування УПЦ (МП)

Конституційний суд України відкрив провадження щодо перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

Провадження відкрито за поданням 49 депутатів Верховної Ради і стосується закону, який зобов’язує УПЦ (МП) вказати в назві свою приналежність до Росії.

У повідомленні на сайті Конституційного суду зазначено: «Ухвалою колегії суддів КС відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду».

Депутати звернулися до КСУ з відповідним поданням 18 січня 2019 року.

Уповноваженими за дорученням зазначені депутати від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, Олександр Долженков та Василь Німченко. Зокрема, депутати просять визнати неконституційним закон «Про внесення зміни до ст. 12 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року № 2662–VIII.

Цей закон фактично зобов’язує УПЦ (МП) вказати в назві свою належність до Російської православної церкви.

Перед цим у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

У січні новообраний предстоятель Православної церкви України отримав томос про канонічну автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.