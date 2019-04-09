Парубій оскаржить рішення суду щодо закону про перейменування УПЦ (МП)

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє про намір оскаржити рішення суду в Києві, який визнав протиправними його дії під час ухвалення закону, що передбачає перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

«Рішення Окружного адмінсуду суду не є остаточним. Я оскаржуватиму його в апеляційній інстанції, а якщо потрібно буде – то і в касаційній», – сказав спікер, відкриваючи ранкове засідання парламенту 9 квітня.

6 квітня голова парламентської фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва постановив визнати протиправними дії спікера парламенту у зв’язку з ухваленням законопроекту про перейменування УПЦ (МП).

Вказаний закон парламент ухвалив у грудні 2018 року. Він зобов’язує УПЦ (МП) вказати в назві свою приналежність до Російської православної церкви.

Перед цим у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

У січні новообраний предстоятель ПЦУ отримав томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.