Українські суди потребують реформи – Філарет про рішення суду припинити перейменування УПЦ (МП)

Українську судову систему потрібно реформувати – так почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет прокоментував рішення Київського окружного адміністративного суду щодо припинення перейменування УПЦ (МП).

«У нас суди, на превеликий жаль, несправедливі. І тому я не впевнений, що це рішення є справедливим і на користь української держави, і українського народу. Наші суди треба реформувати, щоб вони були справедливими судами, а не прилаштовувалися до тих чи інших політичних сил. Я вірю в перемогу правди», – сказав він в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури України, який вимагав, що Київська митрополія Української православної церкви (що перебуває в єдності з Московським патріархатом) і низка релігійних організацій внесли зміни до своєї офіційної назви, щоб відобразити в них належність до Росії, і подати відповідні зміни до свого статуту на реєстрацію до 26 квітня 2019 року. Це рішення ще не набуло чинності.

20 квітня Конституційний суд України відкрив провадження щодо перейменування Української православної церкви (Московського патріархату).

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Провадження відкрито за поданням 49 депутатів Верховної Ради і стосується закону, який фактично зобов’язує УПЦ (МП) вказати в назві свою належність до Росії.

У повідомленні на сайті Конституційного суду зазначено: «Ухвалою колегії суддів КС відкрито конституційне провадження у справі; здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Великої палати Суду».

Депутати звернулися до КСУ з цим поданням 18 січня 2019 року.

Уповноваженими за дорученням зазначені депутати від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, Олександр Долженков і Василь Німченко. Зокрема, депутати просять визнати неконституційним закон «Про внесення зміни до ст. 12 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої перебуває за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року № 2662-VIII.

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Цей закон фактично зобов’язує УПЦ (МП) вказати в назві свою належність до Російської православної церкви.

Перед цим у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор для створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

У січні новообраний предстоятель Православної церкви України отримав томос про канонічну автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

Повну версію інтерв’ю з патріархом Філаретом читайте на сайті Радіо Свобода.