«Ми не задоволені статусом митрополії» – Філарет

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не задоволений статусом митрополії української православної церкви.

«ПЦУ є офіційно визнана Вселенським патріархом. Але в Україні існує Київський патріархат. Тому що ми не задоволені статусом митрополії. Ми більше 25 років існуємо як патріархат. І народ обирав патріархів. Я – третій патріарх. А до мене був патріарх Володимир, патріарх Мстислав. Патріархи були! І тому для України ми є патріархат. А для зовнішнього світу, тобто для православного світу, ми є Київська митрополія», – сказав Філарет.

Також він додав, що вірить у те, що прийде час, коли «все православ’я визнає українську церкву не митрополією, а патріархатом».

«Коли буде? Буде це тоді, коли об’єднаємо все українське православ’я в одну церкву, отоді прийде час визнання Київського патріархату», – зазначив Філарет.

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15 грудня 2018 року в Києві, у соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з колишньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

Повну версію інтерв’ю з патріархом Філаретом читайте на сайті Радіо Свобода.