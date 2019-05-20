Епіфаній прокоментував присутність Філарета на інавгурації президента

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заслуговує бути присутнім на інавгурації президента України, заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Святійший патріарх Філарет є моральним авторитетом, який зробив багато для становлення незалежної української помісної православної церкви, тому він повинен бути присутнім на таких урочистих заходах, які пов’язані загалом з нашою українською державою», – сказав Епіфаній.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор.Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

14 травня Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Він зазначив, що ПЦУ «шанує святійшого патріарха Філарета, але не підтримує думок, які він висловив останніми днями».

На думку Філарета, в Українській православній церкві відбувається «розділення, двовладдя, яке може призвести до печальних наслідків». Він заявив, що за внутрішнє церковне життя в Україні відповідає патріарх і закликав Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.