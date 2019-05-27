Парубій вимагає оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з главами фракцій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вимагає від адміністрації президента Володимира Зеленського оприлюднити стенограму зустрічі лідерів фракцій з главою держави. Про це він сказав представнику Зеленського Руслану Стефанчуку на погоджувальній раді 27 травня.

«Я від імені голів фракцій вимагаю публічного надання стенограми наших консультацій. Хочу зазначити, що на тому наполягав і я, і Олег Ляшко. Ще тиждень тому я дав офіційний запит, щоб ця стенограма була передана всім учасникам зустрічі. Адже ми обговорювали не приватні моменти. Це проходили консультації, передбачені Конституцією. Я сподіваюся, що в найближчі дні на мій запит суспільство зможе бачити, як відбувалися переговори», – зазначив Парубій.

21 травня після консультацій із головами депутатських фракцій та указу про розпуск Верховної Ради, Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками. Новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан назвав його «компромісним». Депутати його відхилили.

При цьому під час інавгураційної промови 20 травня​ президент Володимир Зеленський пропонував депутатам проголосувати за «Виборчий кодекс» із відкритими списками.

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На сайті президента 21 травня був опублікований указ про розпуск Верховної Ради України і призначення дострокових виборів парламенту на 21 липня.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Чергові вибори парламенту за законом мали б відбутися 27 жовтня 2019 року.