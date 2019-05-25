У МВС повідомили про перші порушення, пов’язані з позачерговими виборами до Ради

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з початку виборчого процесу, пов’язаного з позачерговими виборами до Верховної Ради, слідчі відкрили два кримінальні провадження через порушення виборчого законодавства.

«Кримінальні провадження розпочаті за фактами підкупу виборців. За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня. Повідомлення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, серед порушень – безкоштовна роздача цукру від імені одного з народних депутатів на вулицях Сєверодонецька та Лисичанська.

«Слідчими розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають», – йдеться в повідомленні.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.