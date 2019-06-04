КСУ розгляне указ Зеленського про розпуск Верховної Ради 11 червня

Велика палата Конституційного суду України на своєму засіданні розглянула питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів». Як йдеться в повідомленні прес-служби КСУ, палата вирішила, що у формі усного провадження розгляне цю справу як невідкладну 11 червня о 10-й годині.

Повідомляється, що саме 11 червня відбудеться відкрита частина пленарного засідання великої палати КСУ щодо розгляду президентського указу про розпуск парламенту і дочасні вибори.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради.