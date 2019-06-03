ЦВК розподілила кошти на позачергові парламентські вибори

Центральна виборча комісія України затвердила розподіл коштів держбюджету на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів 21 липня на майже 2 мільярди гривень.

«Видатки ЦВК складають 406 мільйонів 802 тисячі 43 гривні. На окружні виборчі комісії розподілено 51 мільйон 172 тисячі 292 гривні, на дільничні виборчі комісії – 1 мільярд 220 мільйонів 431 тисяч 103 гривні. Разом з тим розподілом передбачено резерв коштів, який складає 271 мільйон 214 тисяч 562 гривні. Також затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів», – йдеться в Facebook-повідомленні ЦВК.

Крім того, у комісії повідомили, що сьогодні на засіданні були зареєстровані 11 кандидатів у народні депутати, які балотуються як самовисуванці.

24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. 23 травня був опублікований і набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.