ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування

Центральна виборча комісія на засіданні 29 травня повідомила про зміни до постанови від 2012 року щодо тимчасової зміни місця голосування виборця, спростивши відповідну процедуру.

«Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси», – йдеться в повідомленні.

З рішення випливає, що тепер охочому змінити місце голосування потрібні лише відповідна заява і паспорт.

Щоб тимчасово змінити місце голосування, треба до 15 липня включно звернутись до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або фактичного перебування в день виборів, мати при собі паспорт і написати заяву.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.