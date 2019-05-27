КВУ закликає парламент ухвалити до виборів зміни до закону про держзакупівлі

Комітет виборців України закликає Верховну Раду ухвалити зміни до закону «Про публічні закупівлі».

«Такі зміни необхідні для належної організації виборів з боку ЦВК та окружних виборчих комісій, оскільки чинний Закон «Про публічні закупівлі» не враховує специфіки проведення закупівель під час виборчого процесу. Зокрема, варто враховувати, що виборчий процес із позачергових виборів є швидкоплиним за своєю суттю, що впливає на спроможність комісій здійснювати закупівлі відповідно до чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

У КВУ застерігають, що без ухвалених змін під час виборів можуть виникнути проблеми із своєчасним виготовленням виборчих бюлетенів, забезпеченням печатками окружних виборчих комісій, публікації в регіональних чи місцевих ЗМІ переліку виборчих дільниць тощо.

«Чинний закон «Про публічні закупівлі» взагалі може призвести до блокування процедур закупівель та унеможливлення проведення виборів», – вказали у КВУ.

Раніше Центральна виборча комісія України також звернулась до президента, парламенту, уряду та Мінекономрозвитку щодо необхідності внесення змін до закону про держзакупівлі до виборів 21 липня, апелюючи до браку часу для проведення процедур закупівель.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу «Інтер» 24 травня не виключив, що наступного тижня відбудеться розгляд Радою президентського законопроекту про держзакупівлі під час виборчого процесу.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.