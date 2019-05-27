Зеленський закликав до виборів не використовувати трибуну Ради для піару

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів упродовж двох наступних виборів, до позачергових парламентських виборів, не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару і не перетворювати головний законодавчий орган на майданчик для «виборчих кампаній старих партій».

«Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна. Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками», – написав Зеленський на сторінці у Facebook.

Він також висловив сподівання, що Центральна виборча комісія виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Центральна виборча комісія України звернулась до президента, парламенту, уряду та Мінекономрозвитку щодо необхідності внесення змін до закону про держзакупівлі до виборів 21 липня. У ЦВК заявили, що нинішнє законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів.