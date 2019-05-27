Радник Зеленського Разумков очолив партію «Слуга народу»

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив політичну партію «Слуга народу». Про це оголосили на прес-конференції представників партії 27 травня в Києві. Рішення ухвалили на нещодавньому з'їзді партії.

Як заявив Разумков, попередній голова партії Іван Баканов перейшов на державну службу, призначений першим заступником голови Служби безпеки України і не може більше бути очільником «Слуги народу».

Виборчий штаб політичної партії очолив координатор передвиборного штабу Зеленського Олександр Корнієнко.

За словами Дмитра Разумкова, 8 червня запланований перший етап з’їзду партії, на якому оголосять список кандидатів на парламентських виборах і програму політсили.

Інавгурація новообраного президента України Володимир Зеленського відбулася тиждень тому, 20 травня. Після вступу на посаду Зеленський оголосив про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів на 21 липня.