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27 Травень 2019, Київ 13:50
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Партія Зеленського хоче «коаліцію з однієї політичної сили» – відео

Партія Зеленського хоче «коаліцію з однієї політичної сили» – відео
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Президентська партія «Слуга народу» ставить перед собою завдання отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за підсумками дострокових парламентських виборів, заявив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко. «Програма максимум – сформувати коаліцію з однієї політичної сили, це наші плани, наші мрії», – сказав він 27 травня в Києві, відповідаючи на питання Радіо Свобода. Натомість голова партії Дмитро Разумков заявив, що політична сила керуватиметься своїми «ціннісними позиціями» і реалізацією завдань, які ставить перед собою, при формуванні коаліції. Він не виключив, що його політична сил формуватиме коаліцію з можливими новими силами у Верховної Раді: «головне, щоб їхні цілі збігалися з нашими і щоб вони були готові їх реалізовувати».

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