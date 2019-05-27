Партія Зеленського хоче «коаліцію з однієї політичної сили» – відео

Президентська партія «Слуга народу» ставить перед собою завдання отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за підсумками дострокових парламентських виборів, заявив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко. «Програма максимум – сформувати коаліцію з однієї політичної сили, це наші плани, наші мрії», – сказав він 27 травня в Києві, відповідаючи на питання Радіо Свобода. Натомість голова партії Дмитро Разумков заявив, що політична сила керуватиметься своїми «ціннісними позиціями» і реалізацією завдань, які ставить перед собою, при формуванні коаліції. Він не виключив, що його політична сил формуватиме коаліцію з можливими новими силами у Верховної Раді: «головне, щоб їхні цілі збігалися з нашими і щоб вони були готові їх реалізовувати».