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25 Травень 2019, Київ 20:37
Новини | Міжнародні

ЦВК Болгарії зобов’язала партію «Відродження» видалити ролик із кадрами зі «Слуги народу»

Стоп-кадр із серіалу «Слуга народу», на якому актор Володимир Зеленський у ролі президента Василя Голобородька розстрілює парламент

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Центральна виборча комісія Болгарії заявила, що проросійська партія «Відродження» («Вазраждане») порушила Виборчий кодекс країни, опублікувавши передвиборчий ролик зі сценами насильства. Йдеться про відео з кадрами із серіалу «Слуга народу» за участю актора, а нині президента України Володимира Зеленського, де він «розстрілює» членів парламенту з автоматичної зброї.

У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія має видалити ролик і більше його не поширювати.

Відео було опубліковане 22 травня на сторінці партії «Відродження» у Facebook. На ньому персонаж Зеленського з серіалу «Слуга народу» стріляє в депутатів, а пізніше з’являється підпис «Відродження. Тільки ми можемо».

/**/ /**/ /**/ Використані болгарською партією кадри українського серіалу «Слуга народу»
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Раніше Асоціація європейських журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.

У Зеленського заявили, що продюсери серіалу «Слуга народу» і команда президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

Болгарська партія «Відродження» була заснована в 2014 році. Вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО та переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше ніж 1% голосів виборців.

З 23 до 26 травня в країнах ЄС проходять вибори до Європарламенту.

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