Антизахідна партія Болгарії використала кадри з серіалу «Слуга народу» з вбивством депутатів персонажем Зеленського

Центральна виборча комісія Болгарії ухвалила рішення, що проросійська партія «Відродження» порушила Виборчий кодекс країни, опублікувавши передвиборний ролик, в якому були сцени насильства. Про це повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода. Йдеться про передвиборче відео з кадрами з серіалу за участю президента України Володимира Зеленського «Слуга народу», де він вбиває членів парламенту з автоматичної зброї.



Відео було опубліковано в середу на сторінці партії в фейсбуці. На ньому персонаж Зеленського з серіалу «Слуга народу», озброєний автоматичною гвинтівкою, заходить на засідання депутатів і відкриває вогонь. Після цього з’являється напис «Відродження. Тільки ми можемо».

У цьому відео ми стріляємо в таких журналістів, як ви

«У цьому відео ми стріляємо в таких журналістів, як ви», – пояснив в інтерв’ю Радіо Свобода сенс реклами глава партії Костянтин Костадінов.



У ЦВК припустили, що реклама може спонукати людей до насильства. У четвер Асоціація європейських журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити відео. Прес-секретар Зеленського Ірина Побєдоносцева заявила виданню «Буйвол», що продюсери серіалу «Слуга народу» і команда президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.



Партія «Відродження» заснована в 2014 році, вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО і переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше одного відсотка виборців. У неділю в країні пройдуть вибори в Європарламент.