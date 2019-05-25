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25 Травень 2019, Київ 17:33
Політика

Антизахідна партія Болгарії використала кадри з серіалу «Слуга народу» з вбивством депутатів персонажем Зеленського

Стоп-кадр із серіалу «Слуга народу», на якому актор Володимир Зеленський у ролі президента Василя Голобородька розстрілює парламент

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Центральна виборча комісія Болгарії ухвалила рішення, що проросійська партія «Відродження» порушила Виборчий кодекс країни, опублікувавши передвиборний ролик, в якому були сцени насильства. Про це повідомляє Болгарська служба Радіо Свобода. Йдеться про передвиборче відео з кадрами з серіалу за участю президента України Володимира Зеленського «Слуга народу», де він вбиває членів парламенту з автоматичної зброї.

Відео було опубліковано в середу на сторінці партії в фейсбуці. На ньому персонаж Зеленського з серіалу «Слуга народу», озброєний автоматичною гвинтівкою, заходить на засідання депутатів і відкриває вогонь. Після цього з’являється напис «Відродження. Тільки ми можемо».

У цьому відео ми стріляємо в таких журналістів, як ви
Глава партії в інтерв’ю Радіо Свобода

«У цьому відео ми стріляємо в таких журналістів, як ви», – пояснив в інтерв’ю Радіо Свобода сенс реклами глава партії Костянтин Костадінов.

У ЦВК припустили, що реклама може спонукати людей до насильства. У четвер Асоціація європейських журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити відео. Прес-секретар Зеленського Ірина Побєдоносцева заявила виданню «Буйвол», що продюсери серіалу «Слуга народу» і команда президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

Партія «Відродження» заснована в 2014 році, вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО і переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше одного відсотка виборців. У неділю в країні пройдуть вибори в Європарламент.

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