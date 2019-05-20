«Зеленський прийшов без кулеметів» – із перших реакцій міжнародних оглядачів на інавгурацію

Тільки-но Володимир Зеленський перетнув поріг Верховної Ради, міжнародні оглядачі почали аналізувати подію. Радіо Свобода зібрало перші реакції на інавгурацію нового президента України та заявлені ним наміри.

Володимир Зеленський прийшов на свою інавгурацію без кулеметів, написав німецький політолог Андреас Умланд у Facebook. Це – звернення уваги на один із епізодів серіалу «Слуга народу», де Василь Голобородько нібито розстрілює парламент.

«Потужна промова»

Аналітик американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд у своєму Twitter написав, що «Зеленський мав дуже потужну інавгураційну промову, яка потребує ретельного вивчення. На подив – багато зовнішньої політики».

Суперечлива частина промови

«Найбільш суперечлива частина промови Зеленського – те, що він зобов’язується припинити війну на Донбасі, чи то ціною своєї популярності чи навіть президентства. Але не ціною втрати території. Чи означає це, що Україна погоджується на заморожений конфлікт?» – запитує оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

На твіт кореспондента NPR Лусіана Кіма про те, що Зеленський періодично переходить з української мови на російську, і це відображає лінгвістичні реалії більшості країни, політичний аналітик із Канади Аріяна Ґіць зауважує: «Це відображає реальність того, що Зеленський не вільно володіє українською – офіційною мовою країни. Ба більше, вміння говорити українською мовою – а не непослідовне поєднання української та російської – є юридичною вимогою для посади президента».

В іншому твіті Ґіць зауважує: «Хотілося б, щоб люди припинили ідіотські заяви про те, що Україна нарешті мала «мирний демократичний перехід влади» на цих виборах. Україна мала кілька мирних переходів влади і перед Зеленським. Відкиньте вже цю нісенітницю!».

Головне – не слова, а дії

Дослідник Carnegie Endowement Балаш Ярабік вважає, що Зеленський потряс всіх на своїй інавгурації.

«Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали», – переповів він слова новообраного президента та зауважив: «Пристебни ремені, Україно!».

В іншому твіті Ярабік зауважує, що промова Зеленського була сповнена цікавих цитат та риторичних зусиль, та головне питання – його дії у ролі президента.

У розпуску парламенту Зеленським, на думку Ярабіка, є певні протиріччя, оскільки він дав Раді два місяці для ухвалення першого пакету законів. «Зеленський також не може розпустити парламент самостійно, точно це матиме юридичне протистояння», – зауважує Ярабік.

Кореспондент NPR Лусіан Кім також звернув на те, що показували під час інаугурації на російських каналах. «Поки Зеленський виступає із інавгураційною промовою, кремлівське телебачення транслює ток-шоу про конкуренцію на міжнародному ринку нафти».