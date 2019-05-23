У Болгарії проросійська партія використала кадри розстрілу парламенту зі «Слуги народу»

Проросійська болгарська партія «Вазраждане» («Відродження») за кілька днів до виборів у Європарламент поширила у Facebook відео тривалістю 10 секунд із кадрами з українського телесеріалу «Слуга народу», на яких актор Володимир Зеленський (нині президент України) розстрілює депутатів парламенту.

Наприкінці відео з’являється напис «Відродження» – лише ми можемо».

Голова партії «Вазраждане» Костадін Костадінов заявив болгарській службі Радіо Свобода, що відео «націлене на такі медіа, як ваше».

«За допомогою цього відео ми говоримо, що в Болгарії є засоби інформації, подібні до Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, які працюють на знищення болгарської держави», – твердить Костадінов.

На відеозапис виникли скарги, оскільки український серіал у Болгарії ніколи не транслювався, і кадри розстрілу парламенту вразили багатьох глядачів.

Центральна виборча комісія Болгарії заявила, що не може нічого зробити, оскільки агітаційні кампанії у Facebook не регулюються законодавчо. Деякі експерти з правових питань, опитані Радіо Свобода, заявили, що заклик до насильства порушує Кримінальний кодекс Болгарії.

«Вазраждане» («Відродження») – це відверто проросійська партія, яка закликає Болгарію вийти з Європейського союзу і НАТО.

Вибори до Європарламенту у країнах ЄС відбуваються 23-26 травня. У Болгарії голосування заплановане на 26 травня.