Зеленський і окупований Донбас: що у президента просять жителі ОРДЛО

Російські телеканали щодо Зеленського взяли паузу. Після інавгурації українського президента різко не критикують, а нібито придивляються. А ось на тимчасово окупованих територіях Донбасу стали масово записувати відеозвернення до новообраного гаранта. Про що просять Зеленського, як до нього ставляться в Москві, і чому про автономію Донбасу заговорила «Ар’я Старк» із серіалу «Гра престолів»? Розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Цирк не поїхав, просто директор змінився», «Зеленський, підстрибом, присягнув на вірність народу України, зірвав овації, обіцяючи завершити війну на Донбасі», «Не зходьте з розуму! Це той самий Порошенко», – типові цитати з ток-шоу на російських каналах після інавгурації Володимира Зеленського. Ведучі за звичкою критикують українського президента, але вже стримано. На державному каналі «Россия 1», у програмі «60 минут» на наступний день після інавгурації звернули увагу на те, що новий президент України у першу чергу попросив Сполучені Штати посилити санкції у відношенні Росії.

Ведучий на тому ж російському федеральному каналі Володимир Соловйов обурювався, що «Зеленський – це той же Порошенко».

«Стояли високі державні мужі і казали: «треба дати Зеленському шанс». Вони говорили «треба визнати ці вибори», «треба привітати Зеленського». А ми з Сергієм в унісон їм говорили – не зходьте з розуму! Це той самий Порошенко», – казав Соловйов в ефірі програми «Кто против».

«Щоб він прийняв нормальні рішення і про Крим мовчав» – реакція на Зеленського у Москві

Натомість звичайні москвичі бурхливо обговорюють перші кроки українського гаранта.

«Я вважаю, що це не дуже розумно. Відразу прибрати і парламент, і уряд. А хто буде цей час керувати? Я негативно ставлюся до цього», – каже жителька Москви.

«Ну, він президент, напевно. Він може собі дозволити такі речі», – додає ще одна жителька російської столиці.

«Правильно, що одразу намагається якісь глобальні зміни робити. Напевно там люди також втомилися від того, що було, раз вони його обрали. Тому... тому молодець, я вважаю», – каже москвич.

«Ой, ви знаєте, там у нього в голові невідомо що. Чесно кажучи, у мене там сестра живе, в Україні. І я дуже переживаю за неї. Вона тут народилася, вона росіянка. Звичайно, хотілося, щоб ми були всі разом. Щоб він прийняв нормальні рішення вже і про Крим мовчав, щоб ми були всі разом», – каже жителька Москви.

Зеленський і окупований Донбас

Росія готова домовлятися з Україною тільки на власних умовах

Повна невизначеність і на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Незаконні угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР» нещодавно відгуляли п’ятиріччя псевдореферендуму.

Кремль зіграв на випередження – задовго до інавгурації нового українського президента дав надію жителям Донбасу російськими паспортами.

«Все, що стосується Донбасу, буде тяганина. І взагалі, все, що стосується російсько-українських відносин. Тому що не подобається Зеленський, не подобається його інформаційно-медійна наступальна позиція. Росія готова домовлятися з Україною тільки на власних умовах», – зауважує російський політолог Валерій Соловей.

На медійних ресурсах і телеканалах, підконтрольних бойовикам, заяви Зеленського про Донбас проігнорували. І за інерцією продовжують лаяти Порошенка.

«Порошенко підписав скандальний закон про державну мову. У «Педро» майже вийшло. Одна країна, один народ, одна мова. Ось тільки «Фюреру» залишилися лічені години і Порошенко «паскудить», – так 19 травня в ефірі каналу «ГТРК ЛНР» «підводив підсумки» ведучий останніх днів п’ятого президента України.

Ситуація, як у «Весіллі в Малинівці»

А ось жителі Донбасу не залишили без уваги плани Зеленського закінчити війну.

«У багатьох користувачів соціальних мереж, ми їхню думку відстежуємо, трішечки дисонанс – вони не розуміють... Зокрема, був коментар від чоловіка, «ось що мені тепер робити, куди: за українським паспортом бігти, або я отримав «деенерівскій», за російським… ось куди? Така ситуація, як у «Весіллі в Малинівці», – розповідає журналістка із Донецька Дар’я Куренная.

Зверення до Зеленського – воля жителів Донбасу чи спектакль Кремля?

#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса – під таким хештегом жителі окупованої території викладають в інтернет відеозвернення до нового українського президента. Цікава деталь: не говорять про приєднання до Росії. Просять дати Донбасу автономію, у складі України.

«Я хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського. Дайте автономію Донбасу, дайте нам говорити рідною, російською мовою! Дайте нам право обирати, хто нас буде захищати», – звертається до Зеленського дівчина, яка каже, що вона з Горлівки.

«У нас є власна «Народна міліція», і ми хочемо, щоб саме вони захищали нас. Почуйте нас, станьте президентом миру, а не війни», – звертається до Зеленського хлопець, який назвався студентом Луганського будівельного коледжу.

Тепер ​«республікам» наказано хотіти «мовну і економічну автономію» у складі України. Відношення до волі жителів Донбасу це не має

Більшість роликів були розміщені на YouTube майже синхронно – один за одним, з різницею в один-два дні. Гарантія виконання Мінських угод, автономія Донбасу, російська мова, «народна міліція» – найпоширеніші меседжі, що лунають у відеозверненнях.

Водночас журналіст і блогер Денис Казанський, який родом із Донецька, переконаний, що подібні відеозвернення не пов'язані з реальною волею мешканців окупованих територій Донбасу.

«Зараз активно нагинають бюджетників і студентів, змушуючи їх зачитувати текст, написаний кремлівськими піарниками, і проситися назад. «Республіки» більше не хочуть незалежності. Тепер їм наказано хотіти «мовну і економічну автономію» у складі України. Зрозуміло, ніякого відношення до реальної волі жителів Донбасу це дійство не має. Це лише спектакль в якому братимуть участь ті ж актори, яких кілька років тому так само змушували виходити на мітинги з плакатами «Не хочемо працювати на Україну», – написав Казанський у себе на Facebook.

Створили навіть сайт «Вибір Донбасу». Під вимогами підписалися понад три тисячі осіб. Щоправда, не всі реальні. Так петицію до Зеленського нібито підписала «Аріна Старкіна» з Краснодона – людина, що нагадує персонажа серіалу HBO «Гра престолів». Крім того, там були вказані прізвища чиновників зі звільненого Сєвєродонецька і так звані міністри незаконного угруповання «ЛНР».

Надії на «Голобородька»?

Офіційно донбаські бойовики акцію не підтримали. Хоча учасники флешмобу кажуть, немов під кальку – одні й ті самі меседжі.

«Вконтакте» йде масова надія на припинення вогню. Але при цьому всі до Зеленськогобільше придивляються, скоріше більше вірять в його образ Голобородька зі «Слуги народу», ніж в реального політика Володимира Зеленського», – зазначає журналістка із Донецька Дар’я Куренная.

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