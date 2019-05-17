В ЄС хочуть заборонити в’їзд жителям ОРДЛО з російськими паспортами

В Європейському союзі можуть заборонити в’їзд на свою територію тим громадянам України з непідконтрольних урядові територій Донбасу, які отримали паспорт Росії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, посли ЄС обговорили питання про спрощену видачу Росією паспортів на сході України і доручили Єврокомісії розглянути питання про те, чи можна людям із такими паспортами заборонити в’їзд до Євросоюзу.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, запровадження санкцій проти Росії через її рішення видавати паспорти жителям ОРДЛО підтримують лише сім країн-членів, «тому шлях до одностайності в цьому питанні ще довгий».

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україну і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.