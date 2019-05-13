Моґеріні: ЄС вивчить можливість введення санкцій проти Росії через видачу паспортів українцям

У найближчі тижні Європейський союз продовжить вивчати можливість запровадження санкцій проти Росії через видачу паспортів мешканцям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Про це заявила журналістам Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні після засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Вона додала, що це питання сьогодні обговорювали не лише з представниками «Східного партнерства», але й на початку засідання Ради ЄС із закордонних справ.

24 квітня президент Росії Володимир Путін видав указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України, а також жителі анексованого Криму, зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це рішення різко розкритикувала Україну і її західні союзники.

27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. 1 травня він підписав указ, який, зокрема, дозволяє видавати в спрощеному порядку і впродовж трьох місяців російські паспорти українцям, які народилися і жили в Криму.

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, до ЄС і США, а також диппредставництв іноземних держав в Україні із закликом посилити санкції проти Росії через рішення Москви.