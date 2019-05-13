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В конце апреля жители неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей получили возможность стать российскими гражданами, правда, сперва для этого нужно получить так называемые «паспорта ЛДНР». Бывший командующий операции объединенных сил Сергей Наев говорит, что знал про эти планы Кремля еще зимой и называет этот шаг военно-политической акцией. В 2008 году в Грузию российская армия вторглась под предлогом защиты собственных граждан, однако в Украине война на Донбассе идет уже больше пяти лет. Много раз в плен украинским бойцам попадали российские граждане, некоторые из них имели российские военные билеты, гибли российские граждане и на полях сражений. Что изменит раздача паспортов в окопах?

​Указ про льготные условия выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных районов Донбасса подписали в конце апреля, но пока неизвестно, сколько документов уже выдали. Для рассмотрения заявки в ускоренном порядке, за три месяца, жители Донецка и Луганска должны в том числе предоставить так называемые «паспорта ЛДНР». Как недавно заявил в интервью ТСН бывший командующий Операции объединенных сил Сергей Наев, про подготовку паспортизации военные знали еще с зимы.

«Про подготовку к выдаче паспортов у меня была информации за 3,5 месяца. Они собирали информацию, определяли очередность выдачи. В первую очередь должны были получить документы руководители, затем командование «армий» врага. С военной точки зрения – если население будет состоять из российских граждан, есть угроза, что Россия захочет их защитить не только политическим путем», – заявил Наев в интервью журналисту Андрею Цаплиенко.

По информации директора Восточной правозащитной группы Веры Ястребовой, ряд лиц на неподконтрольных территориях подлежит принудительной паспортизации – работники так называемой бюджетной сферы, их подают списками в миграционную службу. Кто-то получает российские паспорта добровольно, в том числе для последующей эмиграции в Россию.

«В том числе, Российская Федерация заинтересована в максимальной паспортизации для того, чтобы потом каким-то образом вторгнуться на территорию Украины, прикрываясь тем, что они якобы «пришли спасать» российских граждан. Таким образом они, с одной стороны, будут давать фейковую статистику о том, сколько там людей уже с российскими паспортами, а с другой – у них для представителей международного сообщества появляется аргумент для введения регулярных войск под своими флагами», – считает Ястребова. Параллельно боевики пугают жителей Донбасса, которые уже получили паспорта так называемых «Л/ДНР», репрессиями украинских властей, говорит она в комментарии Радио Донбасс Реалии.

Российские власти, говорит эксперт, сделали все для ускорения процесса, в частности, в Ростовской области значительно увеличили штат людей, которые принимают и обрабатывают заявки на паспорта. По источникам Восточной правозащитной группы, по состоянию на прошлую неделю заявки на паспортизацию подало около 15% лиц, подлежащих паспортизации. В «органах власти» неподконтрольных районов спустили четкое указание – работать там будут только те, кто получит паспорта. Одно дело, если на поле боя гибнут отдельные российские граждане, а другое – если две трети Донецка будут ходить с паспортами России, заявила Ястребова.

Эксперт Национального института стратегических исследований (НИСИ) Артем Филиппенко допускает, что путем льготной выдачи российских паспортов жителям Донбасса Кремль может, в том числе, «превратить» местных жителей в кадровых военнослужащих – так произошло в непризнанном Приднестровье, где миротворческий контингент российской армии укомплектован местными жителями. Из России приезжают в основном офицеры, говорит эксперт.

«Подавляющее большинство военнослужащих этого российского контингента – не жители России как таковой. Это те самые приднестровские жители, которые имеют российское гражданство и которые подписали контракт с российской армией. Подобного рода уловки могут быть предприняты и, к примеру, на Донбассе, если там будет найдена какая-то формула миротворчества», – считает заведующий отделом исследований Придунайско-Черноморского региона в Одессе НИСИ.

В целом же, по мнению Филиппенко, ситуация с российскими паспортами в непризнанном Приднестровье, разумеется, отличается от Донбасса. Во-первых, документы там начали выдавать уже после конца горячей фазы войны, во-вторых, под упрощенную процедуру там попадали только отдельные категории граждан.

«Достаточно большой процент российских граждан на территории Приднестровья сегодня дает России дополнительные условия, чтобы заявлять о своих интересах в этом регионе. Считается, что до половины жителей ПМР имеет российское гражданство. При этом многие из них имеют также украинское и молдавское гражданства, чтобы легче передвигаться и не иметь проблем с трудоустройством», – рассказывает Филиппенко.

Люди и гуманитарная составляющая абсолютно безразличны России, говорит Радио Донбасс Реалии руководительница проектов Центра исследований гражданского общества Мария Кучеренко. Однако, использовать российские паспорта как повод для эскалации и обоснования для агрессии Кремль вполне может.

«Если попадают в плен боевики, имеющие паспорта РФ, то тут начинается разговор не о том, что мы убиваем русскоязычных младенцев Донбасса в трусиках. В этом случае я не исключаю даже подключения спикера российского МИДа Марии Захаровой, которая начинает на весь свет орать, мол, люди добрые, что же делается, пленили русского гражданина, и так далее и тому подобное», – считает эксперт.

По мнению Кучеренко, ход с паспортами может быть использован против России на переговорах про обмен украинских пленных и политзаключенных. Для этого каким-то образом необходимо увеличить количество пленных с паспортами, желательно тех, в чьих показаниях российская власть не заинтересована, а затем давить с помощью этого фактора, считает Кучеренко.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org