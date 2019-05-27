«Слуга народу» Зеленського йде на вибори до Верховної Ради

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив політичну партію «Слуга народу». Про це оголосили на прес-конференції представників партії 27 травня в Києві. За словами Разумкова, 8 червня запланований перший етап з’їзду партії, на якому оголосять список кандидатів на парламентських виборах і програму політсили. Про перспективи цієї партії на виборах до парламенту та про можливий майбутній склад наступної Верховної Ради йшлося у прямому ефірі передачі «Ваша Свобода», в якій взяли участь: народний депутат України («Народний фронт») Ігор Алексєєв та політолог Петро Олещук.