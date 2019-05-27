В ООН виступили на підтримку рівної участі жінок у дочасних виборах в Україні

Координаторка системи ООН в Україні і одночасно координаторка із гуманітарних питань на підтримку рівної участі жінок у парламентських виборах Оснат Лубрані виступила на підтримку рівної участі жінок в позачергових виборах в Україні.

«З огляду на майбутні парламентські вибори, від імені Організації Об’єднаних Націй, я хотіла б звернути увагу на важливість рівної участі жінок у виборах та їх представництва у наступному скликанні Верховної Ради. Жінки становлять 54 відсотки населення України, але протягом усієї історії держави вони лише у незначній мірі були представлені в уряді та Верховній Раді, і ніколи не обіймали посади президента», – йдеться у заяві представниці ООН.

Лубрані закликала всіх, хто ухвалює рішення в політичних партіях, а також обраних політиків, «проявити політичну волю і відважність у реалізації принаймні 30-відсоткової квоти для жінок-кандидаток у виборчих списках політичних партій».

«Закликаючи до виконання виборчих квот під час формування списків політичних партій, я б хотіла апелювати на зобов’язання України, згідно з Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку вона ратифікувала. Стаття 4 вимагає від держави реалізувати тимчасові спеціальні заходи, включаючи квоти, а стаття 7 закликає до ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни», – вказала Оснат Лубрані.

Вона додала, що в ООН готові співпрацювати з жінками та чоловіками України задля досягнення «соціальної справедливості та сталого розвитку в країні».

24 травня перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що жінки-народні депутати та інші міжфракційні жіночі об‘єднання виступили з вимогою гендерних квот – як тимчасового механізму збільшення присутності жінок в політиці. Вона повідомила, що під час консультацій з президентом Володимиром Зеленським, крім інших тем, порушила проблему неприпустимості сексистських висловлювань.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.