Найкращі держави для жінок: які місця посідає Україна в рейтингах?

Які Україна посіла місця у рейтингах найкращих держав для жінок і світових рейтингів гендерної рівності?

Україна в рейтингу найкращих для жінок країн, складеному американським часописом US News & World Report, посіла 66-е місце з 80.

Рейтинг створили на основі опитувань жінок із 80 різних країн щодо п’яти рівнозначних атрибутів держав: турбота про права людини, гендерна рівність, рівність доходів, прогрес та безпека.

«Обігнали» в цьому рейтингу Україну всі сусіди: Польща посіла 22-е місце, Угорщина – 24-е, Словаччина – 32-е, Румунія – 36-е, Росія – 37-е, Білорусь – 48-е. Молдови у списку немає. Свою позицію у рейтингу Україна займає між Єгиптом та Анголою.

Найкращі країни для жінок, згідно з аналізом, – Швеція, Данія, Канада, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія і Німеччина.

Видання також публікує більш загальний рейтинг «найкращих країн», який враховує якість життя, стан економіки, культурну спадщину, культурний вплив тощо. В ньому Україна посідає 65-е місце з 80.

Про гендерну рівність

Світ загалом рухається в напрямку правової й економічної гендерної рівності. Тим не менш, відбувається це дуже і дуже повільно, мовиться у статті американської медіакомпанії CNN.

Посилаючись на звіт Світового банку, автор зауважує, що сьогодні лише шість країн надають жінкам і чоловікам рівні права. Повну оцінку у сто балів у дослідженні під назвою «Жінки, бізнес і закон-2019» Світовий банк дав Бельгії, Данії, Франції, Латвії, Люксембургові і Швеції.

Україна у цьому рейтингу, в свою чергу, набрала майже 79 балів – її «сусідами» стали Білорусь, Азербайджан і Замбія.

В іншому світовому рейтингу гендерної рівності за 2018 рік, який щороку складає Всесвітній економічний форум, Україна посідає 65-е місце серед 149 держав.

Найкращий вигляд справи мали, за даними організації, саме в освітній сфері – за цим показником Україна посіла у рейтингу 26-е місце. Найгірший – у галузі політики – 105-е місце.

Сьогодні до 70% усіх жінок у світі все ще повинні підлаштовувати свій вибір професії на основі чинних законів. Справа в тому, що в деяких державах, в тому числі в Україні, закон інколи не дозволяє жінкам працювати в певних галузях на тих самих умовах, що й чоловікам.

Наприкінці 2017 року в Україні була скасована раніше чинна заборона жінкам працювати за більш ніж 450 видами діяльності. Заборона тимчасово лишається на низку професій у галузі гірничих робіт, але й її мають із часом скасувати. За повідомленнями, також іще є обмеження на службу жінок на певних посадах у війську, які регулюються закритими наказами, хоча й цей перелік постійно скорочується.