Вітати чи не вітати? Як змінилось ставлення до Міжнародного дня жінок (огляд)

Традиційна щорічна дискусія у соціальних мережах: чи вітати жінок із 8-м березня? Дехто змінив своє ставлення до свята та наповнив його новим змістом. А дехто взагалі відмовився приймати привітання та подарунки.

Радіо Свобода зібрало найцікавіші публікації українок у соцмережах, де вони розповідають про своє ставлення до Міжнародного дня жінок.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чому вона не святкує 8 березня:

«Людство дійсно досягло великого поступу в боротьбі за рівність прав — у цивілізованих країнах жінки голосують, навчаються та працюють так само, як і чоловіки.

Але боротьба за права жінок – це все ще величезне поле роботи. І дарування букетів та цукерок або ж підкреслене виявлення особливої уваги та турботи 8-го березня у цьому не допомагає. Бо це лише відкидає назад всі успіхи, які довелося досягти під час багаторічної боротьби за гендерну рівність».

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко пише, що все ж відзначатиме 8-ме березня.

От тільки зміст у це свято вона вкладає нетрадиційний:

«8 березня варто підняти келих просеко за тих сміливиць, які сто років тому в різних країнах світу виборювали виборче право для жінок. За мільйони тих, хто боровся за рівні права – права на освіту, на роботу, займатися політикою і обіймати високі посади, за право жінки служити в армії і бути в так званих «чоловічих професіях».

В ці дні я думаю про жінок-воїнів, жінок-волонтерів, жінок зі світу бізнесу, які створюють робочі місця і платять податки, всіх своїх колежанок-депутаток і міністрів, з якими я дружу, й яким опоную, але яких точно шаную, бо знаю, скільки вони працюють».

Журналістка Анастасія Федченко також пише про те, що 8-ме березня – це не просто свято краси й жіноцтва:

«Не підмінюйте поняття. Не перетворюйте цей день в одноразову акцію із миття посуду вдома, трьох сумнівної свіжості тюльпанів із переходу, милих картиночок.

Просто в усі дні можна поважати жінок, їхнє право на вибір сфери діяльності, а не «гиги, ти ж мужика собі там шукаєш?», «а як твій хлопець ставиться до того, що ти їздиш у відрядження?», «ти дівчинка, треба бути милою і м'якою».

Тому жінкам я бажаю мати необмежені можливості для самореалізації, а чоловікам поважати дівчат щодня».

А от українська поетеса, видавчиня та культурний менеджер Мар'яна Савка розповідає, що повністю викреслила 8-ме березня зі свого життя:

«8 березня – рудимент радянського календаря святкових дат. Давно викреслила його з власної системи цінностей – не потребую привітань. Але думаю про маму. Про те, що більшу частину її життя оте 8 березня було чи не єдиним святом, яке давало їй законне право на увагу як до жінки. 8 березня тато щороку ритуально смажив картоплю. Це була ціла атракція – тато на кухні!

Останніми роками мама стала все частіше висловлювати феміністичні погляди. Тепер їй стає шкода, що постійно ставила себе на другий (третій) план, що свідомо не робила кар‘єри, не могла уявити собі, що можна поїхати на гастролі чи в якийсь інший спосіб залишити сім‘ю без щоденної опіки. Вона каже: не повторюй моїх помилок».

Кандидатка в президенти України Юлія Тимошенко пише, що для неї 8-ме березня це все-таки свято:

«Цей день має нагадувати про права жінок. І це правильно. Ми, жінки, маємо такі самі права, як і чоловіки! Але дуже часто навантажуємо себе лише обов’язками…

Для мене особисто, як і для багатьох з вас, 8 березня асоціюється не з радянським офіціозом, а передусім – з весною, оновленням, теплими вітаннями і добрим настроєм. Це світлий і хороший день.

Крім того, ще один привід для вітання нашим найкращим у світі жінкам точно не завадить!».

Інша кандидатка в президенти України Інна Богословська, судячи зі всього, також святкує Міжнародний жіночий день:

«Як би не було складно в житті, варто використовувати будь-який привід, аби потішитись красі, розуму, чарівності та інтуіції, вмінню терпіти й надихати, які подарував нам Господь, створюючи жінку! Будьте щасливими!»

Журналістка Ірина Славінська привітала жінок із восьмим березня та запросила на сьогоднішній Марш в центрі Києва:

«Всіх посестер вітаю з 8 березня. Зичу нам свята весни розквіту прав людини, а також свята краси поваги до рівності прав жінок і чоловіків.

Найкращий спосіб відсвяткувати 8 березня – піти на марш. До того ж, підготовка до маршу розкриває креативність»

Щорічний Марш жінок на підтримку гендерної рівності проходить у Києві