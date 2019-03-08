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08 Березень 2019, Київ 13:40
Новини | Політика

«Кухня і мода – це не свобода»: в Харкові відбувся марш за права жінок

Одне з гасел, яке об'єднує учасниць акцій в усій Україні

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Акція за права жінок відбулася 8 березня в Харкові, повідомляє медіагрупа «Накипело».

Кількадесят учасників акції, серед яких переважають жінки, пройшли центральною вулицею Сумською. Вони скандували «Нас не треба захищати – на нас не треба нападати», «Кухня і мода – це не свобода», «Місце жінки – всюди», «Вільна жінка – вільна країна», «Права жінок – права людини» та інші гасла.

Перед колоною жіночого маршу йшли представники правих сил, які вигукували «Фемінізм – це хвороба», «Ліберальна диктатура не пройде» тощо.

Дві акції розділяли підрозділи поліції, які не допускали безпосереднього контакту опонентів.

Аналогічна акція 8 березня відбувається в Києві.

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