ЦВК зареєструвала першого кандидата на позачергових парламентських виборах

Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 21 липня.

«Комісія зареєструвала кандидата у народні депутати України, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №214 у порядку самовисування Пригладя Володимира Вікторовича, народився 8 грудня 1976 року в місті Хмельницькому, громадянина України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізичну особу – підприємця, безпартійного, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування», – йдеться в повідомленні ЦВК на сторінці у Facebook.

Крім того, на засіданні ЦВК надала дозвіл мати офіційних спостерігачів 20 громадським організаціям.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.