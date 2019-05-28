Депутати від «Народного фронту» будуть балотуватися в Раду за мажоритарними округами – Бурбак

Депутати Верховної Ради України від фракції «Народний фронт» мають намір балотуватися в парламент за мажоритарними округами, повідомив у кулуарах парламенту голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

За його словами, «Народний фронт» готувався до чергових виборів до парламенту, проте були призначені дострокові вибори. «За два тижні вже розпочнеться активна фаза кампанії і ми бачимо, що не встигаємо переформатуватися», – сказав Бурбак.

При цьому лідер фракції «НФ» додав, що це «не забирає право депутатів йти по мажоритарних округах».

Бурбак заявив, що ще триває обговорення щодо того, чи буде партія «Народний фронт» брати участь у дострокових парламентських виборах.

21 травня президент України Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.

Чергові вибори мали відбутися в кінці жовтня.