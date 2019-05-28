Партія Вакарчука «Голос» не має наміру об’єднуватися з іншими політсилами на виборах

Партія «Голос» не має наміру об’єднуватися з іншими політичними брендами на парламентських виборах. Про це мовиться у заяві лідера партії Святослава Вакарчука.

«Нас цікавлять люди, а не бренди. Ми готові об’єднувати зусилля зі всіма людьми, що розділяють наші принципи, наші ідеологічні засади і нашу програму. З людьми, а не з брендами. Скоро відбудеться з’їзд партії «Голос». На ньому в порядку денному не буде пункту про об’єднання з іншими політичними силами», – зазначив Вакарчук.

Він додав, що його партія визнає цінність багатьох зроблених реформ і йде в політику «не руйнувати, а будувати».

«Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику. І ми будемо будувати політику нову», – заявив Вакарчук.

23 травня заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин розповів в ефірі програми Громадського «Нині вже», що партія запропонувала «Силі Людей» йти на вибори в команді.

16 травня Вакарчук заявив про створення політичної партії «Голос», яка планує взяти участь у виборах у Верховну Раду. Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.