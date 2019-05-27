Верховний суд відмовився відкривати провадження через указ Зеленського про вибори в Раду

Верховний суд України відмовився відкривати провадження через указ президента України Володимира Зеленського про припинення повноважень Верховної Ради та призначення дострокових виборів.

У Верховному суді пояснили, що «розгляд такої справи віднесено до юрисдикції Конституційного суду України».

«Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту», – заявили у Верховному суді.

Згідно з повідомленням, позивач також стверджував, що призначення позачергових виборів до Верховної Ради на 21 липня 2019 року порушує його виборчі права (не тільки як виборця, але і як суб’єкта права на самовисунення кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку та участі у виборах народних депутатів України, які мали відбутися восени.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Три особи оскаржили цей указ Зеленського у Верховному суді.