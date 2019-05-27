Гройсман про можливий дефолт: це глобальна криза, а українцям вже досить криз

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що можливий дефолт призведе до серйозних наслідків, і навіть розмови про невиконання фінансових зобов’язань не додають стабільності. Так він прокоментував заяву олігарха Ігоря Коломойського, який вважає, що Україні слід оголосити дефолт.

«Навіть розмови про дефолт не додають стабільності ... Дефолт – це глобальна криза, згадайте 90-ті роки. Я вважаю, що для українців криз уже достатньо. Від будь-яких дефолтів, які несуть за собою дуже серйозні наслідки, у першу чергу постраждають рядові українські громадяни», – сказав Гройсман 27 травня в Києві.

Він наголосив, що завдання держави на сьогодні – зробити все для обслуговування боргу, а також для збереження репутації України як країни, що дотримується своїх зобов’язань.

20 травня Гройсман заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України. Його заяву ще має розглянути Верховна Рада.

Український олігарх Ігор Коломойський у інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що Україні слід оголосити дефолт.

На думку Коломойського, Україні слід наслідувати приклад Греції, яка у 2015 році стала першою розвиненою країною, що не змогла повернути кредит МВФ, хоча відмова від співпраці була тимчасовою, пише газета. Коломойський переконаний, що Києву не слід боятися дефолту. Він зазначив, що Аргентина багато разів зазнавала дефолту, але її борги були реструктуровані і у країни «все нормально».

Олігарх зазначив, що якщо президент Володимир Зеленський буде прислухатися до Заходу, то його чекають такі ж низькі рейтинги, як у екс-президента Петра Порошенка.