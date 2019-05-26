Гройсман: після відставки уряд працюватиме в «антикризовому режимі»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який написав заяву про відставку, заявляє, що після того, як її задовольнить Верховна Рада, уряд працюватиме в «антикризовому режимі».

«Парламент має розглянути мою заяву про відставку, і я буду просити український парламент задовольнити мою заяву про відставку. Після того, як парламент прийме мою відставку і проголосує, Конституція і закони передбачають, що я продовжую працювати прем’єр-міністром до створення нового уряду, так само продовжують працювати всі міністри», – сказав Гройсман в інтерв’ю телеканалу ICTV ввечері 26 травня.

На уточнювальне питання про те, чи будуть він і міністри перебувати в статусі «в.о.» до цього часу, Гройсман сказав: «Навіть статусу в.о. немає. Після відставки ми продовжуємо працювати на своїх посадах. Але якщо до цього ми працювали у плановому режимі, то зараз переходимо в такий, я б сказав, антикризовий режим».

20 травня Гройсман заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра України. 24 травня голова прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила, що в парламенті зареєстрували відповідну заяву голови уряду.

Пізніше Володимир Гройсман заявив, що не планує об’єднуватися з іншими партіями для участі в парламентських виборах, а хоче створити власну політичну силу.