Гройсман: сьогодні подам заяву про відставку до Верховної Ради

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що 22 травня подасть заяву про відставку до Верховної Ради. Про це він заявив на засіданні уряду.

«Я заявив і прийняв рішення, що подам у відставку. Сьогодні свою заяву я подам до Верховної Ради України. Я хочу наголосити, що був завжди готовий брати на себе відповідальність і давати якісний результат, але за посаду я не тримаюся, бо зробив той крок, який вважав за необхідне, і це було для мене нормальним, природним рішенням», – вказав Гройсман.

20 травня Гройсман заявив про рішення подати у відставку відразу після засідання Кабінету міністрів 22 травня. Він також сказав, що агітуватиме депутатів підтримати це рішення.

​Під час інавгурації 20 травня в парламенті новообраний президент Володимир Зеленський закликав уряд України піти у відставку.

Він також заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.

Згідно з Конституцією України, Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою. Прем’єр-міністр України, інші члени уряду мають право заявити Верховній Раді про свою відставку.

Відставка прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України.

Володимир Гройсман став прем'єр-міністром України в квітні 2016 року після того, як Верховна Рада України проголосувала за відставку уряду Арсенія Яценюка і 257 голосами підтримала кандидатуру Гройсмана.