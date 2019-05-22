Голова АП про можливу відставку Гройсмана: «жодного колапсу не станеться»

У випадку відставки прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана «жодного колапсу не станеться», заявив голова Адміністрації президента України Андрій Богдан в ефірі телеканалу «112 України».

«Не проблема, хай іде, буде виконувати обов'язки перший віце-прем'єр, будуть виконуючі обов'язки міністрів на місцях, в історії України це було багато разів, жодного колапсу не станеться, і, можливо, це буде одне з найбільш правильних рішень пана прем'єр-міністра», – сказав Богдан.

Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня закликав членів уряду піти у відставку. Після цього Володимир Гройсман заявив про намір скласти повноваження після того, як 22 травня проведе засідання уряду.