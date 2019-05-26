Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україні слід оголосити дефолт. Про це він заявив у інтерв’ю видання Financial Times.

На думку Коломойського, Україні слід наслідувати приклад Греції, яка у 2015 році стала першою розвиненою країною, що не змогла повернути кредит МВФ, хоча відмова від співпраці була тимчасовою, пише газета. Коломойський переконаний, що Києву не слід боятися дефолту. Він зазначив, що Аргентина багато разів зазнавала дефолту, але її борги були реструктуровані і у країни «все нормально».

Олігарх зазначив, що якщо президент Володимир Зеленський буде прислухатися до Заходу, то його чекають такі ж низькі рейтинги, як у екс-президента Петра Порошенка.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні 21 травня. Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що місія перебуватиме в Україні два тижні й оцінюватиме виконання поточної програми співпраці з фондом.

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Вранці 22 травня агентство «Українські новини» написало, що місія МВФ «сьогодні чи завтра повертається до Вашингтона» у зв’язку з рішенням розпустити парламент та через певні кадрові призначення в Адміністрації президента.

Водночас у прес-службі МВФ Радіо Свобода запевнили, що експерти Міжнародного валютного фонду «продовжують зустрічі з представниками влади України».

Прес-служба президента України повідомила, що Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками Міжнародного валютного фонду наступного тижня.

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18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.