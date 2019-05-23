Адвокат Коломойського і однокласник Зеленського: чого чекати від команди президента?

Гості програми «Ваша Свобода»: Віктор Таран, політолог; Андрій Герус, представник президента України в Кабінеті міністрів України

Президент призначив керівника своєї адміністрації, його заступників та ще кілька посадовців. Кадрові рішення Володимира Зеленського викликали неоднозначну реакцію в суспільстві, а також серед міжнародних спостерігачів. Хто ж ці новопризначені і чого від них чекати?

Віталій Портников: Адміністрація президента України – люди близькі до олігархів і «Квартал 95» – наскільки плідним може бути такий союз?

Віктор Таран: Ми маємо, як казав один класик, шизофренію в одній голові. Ще донедавна команда Зеленського звинувачувала будь-кого, хто працював у команді, як вони казали, «олігарха» Порошенка, «шоколадного бариги», що це – кумівство. Я маю певне дежавю. Нічого не змінилося – він призначає людей, які є бізнес-партнерами. Бачимо те ж саме, тільки це зараз називається інакше. Риторика міняється: якщо не можна, але дуже хочеться, то можна.

Між першим та другим туром він казав: у нас майже 300 тисяч волонтерів – ми однозначно когось виберемо цікавих, креативних. Вибрали!

Я ще згадав би призначення однокласника на першого заступника глави СБУ– Ігоря Баканова. Між першим та другим туром він казав: у нас майже 300 тисяч волонтерів – ми однозначно когось виберемо цікавих, креативних. Вибрали! Вибори закінчилися, тому і риторику можна змінювати.

У мене таке враження, що він обрав тактику, про яку вже наші іноземні партнери казали – на гарячому коні хоче в’їхати у владу, намагатися якомога далі «прорвати фронт» і за собою «застовпити маячки». Через 100 днів такого сприйняття серед його електорату і не буде.

Сьогодні виступ на iForum виключно російською, що є прямим порушенням закону про державну мову і посаду президента України

За 100 днів намагається максимально сильно просунутися і заразом дивитися, як суспільство сприймає його ініціативи. Такі маячки кидає. Референдум з Росією – сприйняли, не сприйняли?

Сьогодні виступ на iForum виключно російською, що є прямим порушенням закону про державну мову і посаду президента України – сприймуть, не сприймуть?

До тих пір, поки суспільство все це сприйматиме (людей у нього немає, мови української ще не вивчив) і далі ці маячки просуватиме вперед. Тому треба навчитися будувати систему спротиву, цьому «левіафану», який у нас утворився, тобто який-неякий, а «левіафан», прийшов такий новенький, молоденький, не з системи, не з «левіафанчиків», але замашки вже є.

– Наскільки серйозно ви ставитеся до тих зауважень, які з’явилися у багатьох іноземних виданнях, що партнерів України на Заході налякали безпосередньо призначення, пов’язані з олігархами, зокрема призначено керівником Адміністрації президента колишнього працівника уряду Миколи Азарова і адвоката Ігоря Коломойського Андрія Богдана?

Ці призначення мали внутрішній резонанс, які вилилися в тому, що Олена Зеркаль відмовилася працювати в Адміністрації президента

​Віктор Таран: Ці призначення мали внутрішній резонанс, які вилилися в тому, що Олена Зеркаль відмовилася працювати в Адміністрації президента, не зважаючи на те, що указ про це вже був оприлюднений.

Наші міжнародні партнери, в першу чергу, американці шоковані. За моєю інформацією, Курт Волкер під час інавгурації ледве не напряму, коли спілкувалися, казав кого бажано не назначати. Він не казав прізвища, але казали, що людей наближених до олігархів, неоднозначного бізнесу, мабуть, не варто мати у молодій команді. Зеленський казав, що все нібито буде добре, сподівається на найближчу зустріч із Трампом.

Він, на жаль, пішов до олігархів

Після цих подій на зустріч із Трампом не варто очікувати найближчим часом. Дай Боже, щоб у Конгресі збереглася підтримка України на тому ж рівні, як і раніше! Треба бути дуже сильним, щоб відмовляти американцям, сильним світу цього, щоб відмовляти прямі прохання. При цьому ці прохання Зеленському нічого не вартували за великим рахунком. 73% підтримки, спертися ще на американців – це могло би дати йому унікальну можливість зробити те, що він обіцяв – ламати систему і олігархічний договір. Він, на жаль, вибрав інший шлях – пішов до олігархів. Якщо ми побачимо призначення в СБУ ще одну цікаву особу, прізвище на К, яка пов’язана нібито з Валерієм Хорошковським, тоді ми взагалі скажемо, що так, з олігархами «доборолися до самого краю», що їхніх ставлеників призначаємо.

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Більшість олігархів постраждали від тих реформ, які впроваджувалися. Наприклад, постраждав Фірташ, якого почали віджимати по ринку газу

«Українська правда» перед виборами зробили гарний матеріал, в якому написали про олігархічний зговір проти Порошенка. Більшість олігархів постраждали від тих реформ, які впроваджувалися. Наприклад, постраждав Фірташ, якого почали віджимати по ринку газу. Фірташ відразу після поразки Порошенка подав позов на 70 мільярдів гривень до «Нафтогазу» – нібито вони йому щось там неправильно порахували. Це якраз ті гроші, ту корупційну ренту, яку йому збили.

По Герусу – людина, яка завжди виступала з критикою формули «Роттердам плюс», яка називала чітко її корупційною (хоча ні НАБУ, ні наші міжнародні партнери там не знайшли корупції), водночас захищав іншу формулу, яка за дивних обставин дає преференції олігарху Коломойському. Я не знаю, чи це співпадіння, чи неспівпадіння. Він дійсно виступав непублічним «адвокатом» його бізнес-інтересів.

– Пане Герус, я хотів би, щоб ви оцінили той спектр призначень, який був в останні дні зроблений новим українським президентом?

Андрій Герус: Мені найбільше подобається моє призначення. Я це жартома кажу.

Потрібні тут люди і нові, і потрібні люди, які знають систему. Звичайно, що потрібні люди, яким президент може довіряти

До будь-яких призначень можуть бути питання і будуть питання. Якщо хтось з них працював з якимось олігархом, тоді всіх людей, які працювали з олігархом Порошенком також потрібно люструвати і не допускати на гарматний постріл до влади? Потрібні тут люди і нові, і потрібні люди, які знають систему. Звичайно, що потрібні люди, яким президент може довіряти.

Всі призначення у владі є тимчасовими. Коли приходиш у владу, треба знати, що ти колись з неї підеш

Працювати адвокатом – це не означає бути причетним до корупції. Можна працювати з олігархами, допомагати їм красти гроші, а можна працювати адвокатом – мати одного клієнта, другого, третього. Можна працювати стоматологом та лікувати зуби олігархам. А якщо якісь журналісти працювали на якихось телеканалах, якими володіють олігархи?

– Пане Герус, чи вважаєте ви ваше призначення, призначення інших людей тимчасовим, зважаючи на те, що і уряд працюватиме тільки кілька місяців?

Андрій Герус: Всі призначення у владі є тимчасовими. Коли приходиш у владу, треба знати, що ти колись з неї підеш. Треба приходити достойно і йти також достойно – не триматися за крісло обома руками. Чи це буде через декілька місяців, чи через декілька років – я не знаю. Нічого такого не проговорювалося.