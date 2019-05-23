Двоє уповноважених президента з команди Порошенка зберегли свої посади

Двоє уповноважених президента України – з питань реабілітації учасників бойових дій та з прав людей з інвалідністю указами президента Володимира Зеленського зберегли свої посади.

Як йдеться на сайті Адміністрації президента, Зеленський одним указом звільнив, а іншим знову призначив Вадима Свириденка уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій, а Валерія Сушкевича – уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю.

Свириденко був призначений тодішнім президентом Петром Порошенком на посаду в листопаді минулого року, а Сушкевич – в грудні 2014-го.