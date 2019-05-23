Новий начальник Генштабу назвав своє пріоритетне завдання

Новий начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак назвав своїм пріоритетним завданням збереження життя військовослужбовців.

«Хочу визначити основні напрями роботи для Збройних сил, які потрібно з цієї хвилини почати виконувати. Перше. Наше найголовніше завдання – це збереження життя і здоров’я особового складу. Воно повинне лежати в основі прийняття всіх українських рішень як в зоні проведення операції об’єднаних сил, так і за її межами», – сказав Хомчак після того, як міністр оборони Степан Полторак представив його Збройним силам.

Крім того, Хомчак хоче «припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління», подвійних стандартів, підміну понять, «суцільну показуху та видавання бажаного за дійсне», припинити корупційні прояви в підпорядкованих військових організмах, усунути наявні корупційні ризики, провести інвентаризацію матеріальних засобів, забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО, підвищити індивідуальний рівень усіх військовослужбовців та забезпечити підтримання техніки в робочому стані й безпеку арсеналів.

21 травня президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генштабу, головнокомандувача Збройних сил України Віктора Муженка і призначив замість нього Руслана Хомчака.

До цього часу він обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони. Хомчак командував силами АТО і зокрема Міноборони в районі Іловайська влітку 2014 року.

Віктор Муженко був начальником Генштабу ЗСУ з липня 2014 року.