Зеленський: хочемо зробити країну в смартфоні

Президент України Володимир Зеленський заявив 23 травня, що прагне залучити співгромадян до управління країною з допомогою сучасних технологій.

«Можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити країну в смартфоні, уряд у смартфоні. І впровадження чотирьох рівнів: інформація про державу – перший рівень, комунікація з державою – це другий рівень, транзакції з державою – третій рівень, залучення в управління державою – це четвертий рівень», – сказав Зеленський на українському форумі інтернет-діячів IForum, що відбувається в Києві.

«Як би було круто, якби, коли ти їдеш на роботу, то ти не тільки отримуєш новини, бачиш, яка сьогодні погода, а ти реально контролюєш, які законопроекти подаються, ти можеш їх змінювати, які чуваки, вибачте за це слово, які люди обираються, як їх можна відкликати, які ви петиції готуєте, як ви можете доповнювати той чи інший законопроект. Тому я правда мрію про нашу країну в смартфоні, і щоб ми були першими у світі», – додав президент України.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. У своїй інавгураційній промові Зеленський сказав, що «ми (українці – ред.) маємо стати… японцями – у технологіях».